Gkv Drachten Zuidwest neemt De Arke in gebruik

De gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) Drachten Zuidwest heeft zondag het kerkgebouw De Arke in gebruik genomen. Naast zondagse diensten zullen ook de doordeweekse activiteiten in De Arke gaan plaatsvinden. Per juli wordt het kerkgebouw eigendom van de vrijgemaakte gemeente.

De Arke was tot 1 januari in gebruik bij de protestantse gemeente Drachten. Vanwege bezuinigingsmaatregelen bij die gemeente is het gebouw verkocht. Ook kerkgebouw de Menorah wordt afgestoten. De Zuiderkerk, De Oase, de Grote Kerk en de Schakel blijven in bezit van de protestantse gemeente.

In de eigen wijk

Gkv Drachten Zuidwest was al lange tijd op zoek naar een geschikte locatie in het zuidwestelijke deel van Drachten. „Tot nu toe maakten we voor vieringen gebruik van het kerkgebouw De Hoeksteen aan de Middelwyk, het gebouw van GKv Drachten Oost”, vertelt ds. Sieds de Jong. „Maar wij wilden toch wel graag een gebouw in onze eigen wijk. Er zijn in het verleden al meerdere gebouwen bekeken, en er zijn ook plannen ontwikkeld om het Ichtus Hûs, op de hoek van de Burmanialaan en de Eikesingel, te verbouwen tot kerkgebouw. Maar dat laatste mocht niet van de burgerlijke gemeente, omdat er te weinig parkeerplaatsen in de buurt zijn.”

Het Ichtus Hûs zal nu worden verkocht, omdat vergaderingen en andere bijeenkomsten voortaan in De Arke zullen plaatshebben. „Dat geld hebben we ook nodig om De Arke te kunnen kopen. In totaal, met alle meubilair, het orgel en bijvoorbeeld het keukenspul, betalen we ruim zes ton voor het gebouw. Dat betalen we voor een deel uit spaargeld, en verder uit de verkoop van het Ichtus Hûs.”

Vrijwillige bijdrage verhoogd

Omdat de gemeente dat geld nu nog niet voorhanden heeft, zal de overdracht van De Arke per 1 juli zijn. „Heel waarschijnlijk hebben we het Ichtus Hûs dan wel verkocht, er is al interesse en volgens mij is er zelfs al een bod gedaan.”

Als Gkv Drachten Zuidwest officieel eigenaar van De Arke is, volgt een verbouwing. „Het gebouw moet gemoderniseerd, zo zijn bijvoorbeeld de ketels verouderd. Maar we zullen ook andere zaken aanpakken, zo willen we ledverlichting aanbrengen omdat we een groene kerk willen zijn. En we zullen de entree aanpassen, die is nu laag en voelt niet gastvrij. Door het dak een meter omhoog te brengen en een glazen wand er onder te plaatsen, wordt het ruimer en uitnodigender . Het geld voor die verbouwing hebben we ook al binnen: binnen een maand hebben we 350.000 euro opgehaald, doordat mensen hun vrijwillige bijdrage verhogen of een eenmalige schenking doen. En er zijn ook al mensen die hebben toegezegd te willen helpen bij de verbouwing.”

Zondag ging ds. De Jong voor het eerst voor in De Arke. „Ik heb de eerste preek uit 1980 teruggelezen, van ds. Rienk Reitsma. Hij preekte bij de opening van het kerkgebouw over de Ark van Noach. Dat vond ik mooi om bij aan te sluiten.”