Gkv Dokkum houdt laatste dienst

De gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) in Dokkum is zondag voor de laatste keer samengekomen in de kerk aan de Snip. De gemeente is gefuseerd met gkv-gemeente De Lichtbron in Driesum-Wouterswoude.

Voortaan komt de gkv Dokkum-Driesum samen in Wouterswoude. „Het was een mooie en emotionele dienst”, blikt ds. J. Jongsma, die de dienst leidde, terug. „We hebben na afloop samen koffie gedronken en er is inderdaad veel gepraat over pijn en verdriet. Dat is goed, want we moeten samen verder. We zijn deze storm goed doorgekomen.” De fusiegemeente houdt zondag 8 maart een startbijeenkomst in de kerk in Wouterswoude.