GKN zetten gesprek met DGK voort

De synode van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) heeft zaterdag in Hardenberg besloten het gesprek met De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK) voort te zetten. De generale synode van de DGK besloot in juli om de GKN „te herkennen als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten.” Nu dat besluit is genomen, is voor de GKN-synode „de weg vrij” om het gesprek met de DGK voort te zetten.

Beide kerkverbanden ontstonden vanaf 2004 uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Vertegenwoordigers van de kerken praten al jaren over eenwording. De GKN-synode heeft zaterdag een begin gemaakt met het bespreken van de instructie voor deputaten eenheid gereformeerde belijders en wil deze instructie in een tweede zitting vaststellen.

De synode heeft verder besloten dat student P. Helmus gedurende zes maanden een stichtelijk woord mag spreken binnen de GKN. Ook werd de gereformeerde kerk Zuidhorn e.o. toegelaten tot het kerkverband.