Gk Twente wordt gk Enschede e.o.

De wijkgemeente ”gereformeerde kerk Twente” van de gereformeerde Kerk Hardenberg is per 1 september verdergegaan als ”gereformeerde kerk Enschede e.o.”, meldt de site van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). In de dienst van afgelopen zondag is hieraan aandacht besteed. Bij de generale synode –op 3 oktober– is het verzoek ingediend de gk Enschede e.o. als zelfstandige gemeente toe te laten tot de GKN.

Ds. R. van der Wolf, predikant van de gk Hardenberg, deelt desgevraagd mee dat de gemeente Hardenberg in 2014 is ontstaan vanuit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De wijkgemeente in Enschede was klein en kreeg ondersteuning vanuit Hardenberg. Als gevolg van ledengroei was het mogelijk zelfstandig te worden. De gemeente heeft circa zestig leden.

Ds. Van der Wolf ging zondag voor in Enschede. Hij preekte over Jeremia 1:12b: „Ik waak over mijn woord om dat te doen.” „De groei van de gemeente en de verzelfstandiging zijn bemoedigend”, zegt hij ervan.

De gemeente kwam op zondag eerst samen in Borne, nu in de Thomaskerk te Enschede. Deze is door de protestantse gemeente Enschede afgestoten. De kerkgangers komen behalve uit Enschede onder meer uit Almelo en Hengelo. De kerkenraad telt twee ouderlingen en twee diakenen.