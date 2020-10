Gk Enschede toegelaten tot GKN

De generale synode van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) heeft zaterdag in Ermelo besloten de gereformeerde kerk Enschede e.o. als zelfstandige gemeente toe te laten tot de GKN.

Dat melden de GKN op de website van het kerkverband. De gk Enschede e.o. is een voortzetting van de wijkgemeente gk Twente van de gk Hardenberg e.o. De gemeente komt zondags bijeen in de Thomaskerk in Enschede. Deze is eerder door de protestantse gemeente Enschede afgestoten. De kerkgangers komen behalve uit Enschede onder meer uit Almelo en Hengelo.

De GKN zijn voortgekomen uit verontrusting over de koers van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.