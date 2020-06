Gk Dalfsen verhuist naar Emmagebouw

De gereformeerde kerk (gk) Dalfsen belegt vanaf 5 juli kerkdiensten in het Emmagebouw in Dalfsen.

„Daarmee komt, na ruim acht jaar, een eind aan de samenkomsten in een zaal van ”De Barones” op Landgoed Gerner in Dalfsen”, liet de gk dinsdag weten. „De groei van de gemeente, in combinatie met de maatregelen vanwege corona, maakten dat de huidige zaalruimte te klein is.”

Het Emmagebouw, aan de Emmastraat, is eigendom van de rooms-katholieke parochie in Dalfsen, maar wordt bestuurd door een afzonderlijk stichtingsbestuur.

De gereformeerde kerk Dalfsen maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), ontstaan vanuit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Predikant is dr. A. Bas.