Gideonbijbel ketst dodelijke kogel af

Een kleine Gideonbijbel onder een uniform van een politieagent in Bolivia heeft een dodelijke kogel afgeketst.

Dat meldde Johannes Wendel, directeur van de Duitse Gideons, vorige week aan de Duitse persdienst Idea. De agent droeg de Bijbel onder zijn uniform tijdens rellen in de stad Yapacani (regio Santa Cruz) toen een kogel hem trof. De kogel was vermoedelijk afkomstig van aanhangers van de in ballingschap gevluchte president Evo Morales. Het projectiel bleef in de Bijbel steken en de agent bleef ongedeerd. De man zelf sprak van een „wonder.”