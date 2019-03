GGZ Franeker stopt met kapeldiensten

De oecumenische vieringen in kapel de Stipe van GGZ Friesland in Franeker worden stopgezet. Afgelopen zondag was er nog een reguliere dienst, komende zondag is de laatste bijeenkomst.

Het management van GGZ Friesland heeft dit besloten vanwege teruglopende bezoekersaantallen, aldus emeritus predikant Roger Wind – van 1981 tot 2015 verbonden aan de instelling. „Toen ik met emeritaat ging, kwamen er twintig mensen per zondag, dat is nu afgenomen tot vijf tot tien bezoekers. En dat zijn dan nog niet eens allemaal patiënten; er zijn ook andere inwoners van Franeker die iedere zondag komen.”

Het Geneeskundige Gesticht van Franeker werd in 1851 gevestigd in de leegstaande universiteitsgebouwen. De directeur kreeg toen expliciet de opdracht mee „zorg te dragen voor de godsdienstoefening van de patiënten”, vertelt ds. Wind. „Dat werden de zondagse vieringen. Vaak waren het predikanten uit de omgeving die de vieringen verzorgden.”

In 1981 was ds. Wind de eerste predikant die in dienst kwam bij het Psychiatrisch Ziekenhuis. „Toen waren er zo’n zevenhonderd patiënten, die allemaal op Groot Lankum en in het Academie Gasthuis zaten. Later werden ze verspreid over de stad. We lieten toen busjes rijden om ze op te halen voor de vieringen. Vanaf 2006 verdween de ouderenpsychiatrie uit Franeker, daarmee verdwenen ook veel mensen die onze diensten bezochten.”

Nu behandelt de GGZ in Franeker nog zo’n 150 patiënten. „En die zijn voor een deel ook nog eens ambulant, dus die gaan op zondag voor het merendeel gewoon naar hun eigen kerk als ze nog kerkelijk zijn.”

De opdracht van de geestelijk verzorgers is afgelopen jaren veranderd, stelt ds. Wind vast. „Het belang van de kapeldiensten is afgenomen. Er zijn nu nog vier mensen parttime in dienst. Zij voeren gesprekken met de patiënten. Dat is het zwaartepunt van hun werk.”

Als vervanging van de zondagse diensten wordt een bezinningsruimte ingericht. „De opdracht die de eerste directeur kreeg wordt zo op een andere manier ingevuld.”

Zondag 31 maart is de laatste dienst in kapel De Stipe, Burgemeester J. Dijkstraweg 6. Aanvang 10.30 uur.