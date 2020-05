GgiN Sint Annaland breidt vergaderzaal uit

De vergaderzaal van de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) aan de Tuinstraat in Sint-Annaland wordt uitgebreid.

Aanleiding daartoe was de slechte staat van een buitenmuur, die voorheen ook de zijwand van het kerkgebouw uitmaakte. Door vergroting van het kerkgebouw in het jaar 2000 vormt die muur nu de zijgevel van het vergaderlokaal. Omdat de buitenmuur toch vervangen moest worden, is ook onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van mogelijke andere aanpassingen.

Het uiteindelijke plan voorziet, naast de nieuwe muur die enkele meters verder naar buiten wordt geplaatst, ook in een groter vergaderlokaal en in renovatie van de keuken, de hal en de toiletgroep. Het nieuwe vergaderlokaal kan door middel van een geluidsdichte schuifwand in twee ruimten worden verdeeld ten behoeve van de catechisatielessen. Beide zalen kunnen ook bij de kerkruimte gevoegd worden.

De aannemer denkt nog voor de zomervakantie het werk te kunnen opleveren. Tijdens de bouwperiode wordt een aantal werkzaamheden door vrijwilligers gedaan, waardoor bezuinigd wordt op de bouwsom. In de gemeente zijn ten bate van de verbouwing verschillende acties gevoerd.

De gereformeerde gemeente in Nederland te Sint-Annaland telt ongeveer 220 leden en doopleden.