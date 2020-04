GGiN schrijven brief aan premier Rutte

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) hebben hun waardering uitgesproken voor de inzet van de regering om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

„Uw grote inzet en inspanningen voor ons land worden door ons opgemerkt en gewaardeerd”, schrijft het deputaatschap kerk en overheid van de GGiN in een brief aan premier Rutte en minister Grapperhaus van Justitie. De brief staat in het donderdag verschenen nummer van De Wachter Sions, het orgaan van de GGiN.

De GGiN schrijven dat ook zij worden geraakt door de maatregelen om het aantal aanwezigen bij kerkdiensten zoveel mogelijk te beperken. „We hebben begrip voor de door u gevoelde noodzaak om te doen wat mogelijk is om de verspreiding van het virus tegen te gaan, en voeren uw maatregelen ook uit.”

Het kerkverband noemt het wel „pijnlijk” dat er in een kerkgebouw met 2750 zitplaatsen „nu 2745 stoelen leeg” zijn. „Het is met een verscheurd hart dat er gepreekt wordt voor lege kerken.” De GGiN spreken van een „droevige noodsituatie” en „hopen en bidden” dat deze niet lang hoeft te duren.

De GGiN stellen de vraag of het coronavirus een straf van God is. „We geloven dat het altijd de roeping is van christenen om zichzelf te verootmoedigen, en de schuld bij zichzelf te zoeken.”

De kerk roept de overheid op zich aan Gods Woord te houden. „Wij zijn ervan overtuigd dat de God van hemel en aarde door middel van dit virus Nederland oproept om tot Hem terug te keren.”