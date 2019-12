GgiN Leerdam opent nieuw kerkgebouw

De gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) te Leerdam neemt volgende week donderdag haar nieuwe kerkgebouw in gebruik. De nieuwe kerk staat aan de Drossaardslaan in Leerdam. In de dienst op 19 december zal de eigen predikant, ds. A. van Voorden, voorgaan.

De kerk telt 750 zitplaatsen en beschikt over zes zalen.

De gemeente komt, sinds zij in 1942 met (toenmalig) lerend ouderling D. L. Aangeenbrug uit de christelijke gereformeerde kerk trad, samen in het kerkgebouw aan de Nieuwstraat. De laatste jaren kampte de gemeente in deze kerk steeds meer met een groot gebrek aan nevenruimten en catechisatielokalen.

De nieuwe kerk is een ontwerp van Born Architecten uit Sommelsdijk. De zalen en nevenruimten zijn geïntegreerd in de klassieke hoofdvorm. Bij de bouw van de kerk en de aanleg van het omliggende terrein hebben vrijwilligers uit de gemeente veel werk verzet.

Het orgel voor de nieuwe kerk is gebouwd door Verschueren en komt uit de voormalige Petruskerk in Berlicum. Het instrument wordt met behulp van vrijwilligers gerestaureerd en uitgebreid met enkele nieuwe registers.