GgiN IJsselmuiden krijgt eigen parkeerterrein

De gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) te IJsselmuiden is vorige week begonnen met het aanleggen van een eigen parkeerterrein, naast de kerk.

Dat gebeurt op het voormalige terrein van Kringloop Kampen. De start van de werkzaamheden werd steeds uitgesteld vanwege moeilijkheden met de vergunningverlening door de provincie, omdat het vervuilde grond is.

De werkzaamheden worden door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd. De parkeerplaats gaat ruimte bieden aan ongeveer vijftig auto’s. Dat is waarschijnlijk net genoeg voor de eigen gemeente. Bezoekers van buiten de gemeente dienen te blijven parkeren op het parkeerterrein naast het politiebureau.

In 2018 werd door Kringloop Kampen een ander pand aangekocht, ter vervanging van het oude pand naast het kerkgebouw. Het oude pand bestond uit drie delen, voorzien van asbesthoudende dakplaten. De kerk werd in de gelegenheid gesteld als eerste een bod uit te brengen. Na het vertrek van de kringloop is het pand gesloopt. Van de vrijgekomen grond is een klein deel doorverkocht aan drie woningen die met hun achtertuin aan het terrein grenzen.