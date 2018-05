GgiN Hendrik-Ido-Ambacht: een lege stoel in de consistorie

Verscholen in een nieuwbouwwijk van Hendrik-Ido-Ambacht staat de kerk van de gereformeerde gemeente in Nederland. De gemeente bestaat vijftig jaar.

In de consistoriekamer zitten ouderling A. Kraaijeveld en diaken A. Fokker. Op tafel ligt het herdenkingsboek, ”Het vaste fundament” (zie kader). Kraaijeveld: „De gemeente is begonnen als een afdeling van Alblasserdam. De eerste bijeenkomsten werden gehouden in een schaftlokaal en later in de kantine van een Ambachtse scheepswerf. In 1968 mochten we dit kerkgebouw aan de Roodenburgstraat in gebruik nemen. Ds. F. Mallan legde de eerste steen.”

De zesde stoel

Rond de tafel in de consistoriekamer staan zes stoelen. Vijf zijn er voor de kerkenraadsleden. Over de zesde stoel zegt diaken Fokker: „Die is voor de dominee. We zijn vacant en hebben nog nooit een eigen predikant gehad. Het vacant zijn mogen we niet gewoon gaan vinden. Vandaar die lege stoel.”

In de kerkzaal is het stil. Op een grintvloer staan grenenhouten banken. In de preekstoel ligt een nieuwe kanselbijbel opengeslagen bij Hebreeën 2. De zegenbede ligt klaar voor gebruik: „O Vader, dat Uw liefde ons blijk’...”. Naast de preekstoel staat een tweeklaviers Monarke-orgel. Achterin de kerkzaal bevindt zich het catechisatielokaal, dat door middel van een schuifwand bij de kerkruimte kan worden gevoegd. Diaken Fokker: „Zondags zijn er een kleine driehonderd bezoekers. Dat betekent dat we het catechisatielokaal echt nodig hebben. Ook in doordeweekse diensten hebben we dat nodig.”

Ouderling Kraaijeveld: „De preken die we op zondag lezen zijn van predikanten van vóór de scheuring in 1953 of van onze eigen predikanten van na 1953. Soms lezen we ook oudvaders. We proberen daar, met het oog op de jeugd, wel wat afwisseling in aan te brengen.”

Afhankelijk zijn

Het preeklezen geeft opzien, zegt Kraaijeveld. „Het komt elke zondag terug. Vooral het gebed geeft veel opzien. We zijn in het opdragen van de nood van de zielen zo afhankelijk van de hulp van Boven, maar een mens wil niet afhankelijk zijn. Toch heeft de Heere ons nooit beschaamd laten staan.”

De Ambachtse gemeente telt op dit moment bijna vierhonderd leden en doopleden. Diaken Fokker: „We hebben gelukkig niet te kampen met vergrijzing. Er is veel jeugd. We hebben zes catechisatiegroepen en in totaal zo’n 110 catechisanten.”

De kerkenraad bestaat uit twee ouderlingen en drie diakenen. Fokker: „We zouden er graag een ambtsdrager bij willen hebben. In de middellijke weg hebben we dat ook wel geprobeerd, maar tot op heden is dat niet gelukt. Maar we hebben over de Heere niet te klagen.”

Fietsenstalling

Achter het kerkgebouw wordt op dit moment een nieuwe fietsenstalling gerealiseerd. Kraaijeveld: „Dat doen we met eigen mensen. Zaterdag komen er zo’n tien, vijftien gemeenteleden om dit aan te pakken. Er is veel onderlinge dienstbaarheid in de gemeente. Daar zijn we blij mee. Samen aanpakken is ook goed voor de saamhorigheid.”

De kerk is omringd met woningen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Kraaijeveld: „We zitten wel een beetje ingebouwd. Dat geeft wel eens wat parkeerproblemen. Maar we doen er erg onze best voor dat we geen overlast geven en dat we de band met de buurt goed houden.”

Herdenking

De gemeente werd op 2 mei 1968 geïnstitueerd als zelfstandige gemeente. Ds. D. L. Aangeenbrug preekte die avond over 2 Timotheüs 2:19: „Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen die Zijne zijn; en: Een iegelijk die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.”

Woensdag was er een herdenkingsdienst waarin consulent ds. O. M. van der Tang uit Alblasserdam voorging.

Boek bij herdenking 40-jarig bestaan

”Het vaste fundament” is de titel van het boek dat in 2008 werd gepubliceerd bij het 40-jarig bestaan van de gereformeerde gemeente in Nederland te Hendrik-Ido-Ambacht. De auteur was W. Ottema, die in de gemeente is opgegroeid. In het boek is ook opgenomen de herdenkingspreek die de toenmalige consulent ds. A. Schultink hield op 4 mei 2008. Ds. Schultink preekte toen over Openbaring 1:17: „En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste.” Aan het einde van die preek zegt de predikant: „Dan mag de kerk hier wel veertig jaar bestaan. We zijn er blij mee, maar er is er maar Eén Die de sleutel heeft. Dat is niet de koster, maar Christus heeft de sleutel. Hij heeft de sleutel der hel en des doods.”

