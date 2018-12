GGiN benoemen veldwerker voor Pretoria

Het bestuur van de stichting Bethlehem, die namens de Gereformeerde Gemeenten in Nederland zendingswerk in Zuid-Afrika verricht, heeft C. Lokerse uit Kruiningen benoemd tot veldwerker in Pretoria.

De vacature in Pretoria ontstond nadat ds. J. A. Weststrate in februari vanuit Pretoria terugkeerde naar Nederland.

Het echtpaar Weststrate had in Zuid-Afrika vier jaar lang zending, evangelisatie en ontwikkelingswerk verricht onder de plaatselijke bevolking. Mevrouw Weststrate leidde onder meer een gaarkeuken waar dagelijks zo’n tweehonderd weeskinderen gebruik van maakten. Dit werk werd in 2017 door de generale synode van de Gereformeerde Gemeente in Nederland (GGiN) ondergebracht in de stichting Bethlehem.

Lokerse (48) zal samen met zijn vrouw in januari 2019 naar Zuid-Afrika vertrekken. Zijn benoeming is vooralsnog voor het komende half jaar.

Het bestuur van de stichting Bethlehem heeft tevens twee werkers benoemd voor het kinderwerk in Zuid-Afrika. Het zijn Carianne van Holst, lid van de gereformeerde gemeente in Nederland te Gouda, Stationsplein, en Teunie Oosterwijk, lid van de gereformeerde gemeente in Nederland in Leerdam.

---

