GGiN Barneveld doet onderzoek naar nieuwbouw in Kootwijkerbroek

De kerkenraad van de gereformeerde gemeente in Nederland in Barneveld onderzoekt de mogelijkheid om een nieuw kerkgebouw in Kootwijkerbroek te bouwen. Dit omdat kerkgebouw De Hoeksteen in Barneveld te vol raakt. Eén en ander is te lezen in het nieuwste kerkblad van de Barneveldse gemeente.

Het in 2008 in gebruik genomen pand aan de Vellerselaan in Barneveld telt meer dan 2500 zitplaatsen. Elke zondag worden er twee zalen bijgetrokken waardoor er veelal zo’n 3000 mensen samenkomen. Per 1 januari 2018 telde de gemeente 3.758 (doop)leden. De gemeente groeit met ongeveer 50 tot 70 leden per jaar.

Een speciaal ingestelde commissie onderzocht de afgelopen maanden diverse opties om het ruimtegebrek op te lossen. Het bouwen van een nieuw kerkgebouw in Kootwijkerbroek heeft voor de kerkenraad verreweg de voorkeur omdat de concentratie leden buiten Barneveld hier het grootst is.

De kerkenraad gaat deze optie bij de leden aanbevelen en hoopt op voldoende draagvlak van de gemeenteleden. Leden uit het doelgebied krijgen een vragenlijst en op een later tijdstip zal er een informatieve avond worden belegd.

De commissie voert momenteel oriënterende gesprekken met de gemeente Barneveld om een eventuele bouwlocatie te vinden. De voorkeur gaat uit naar een locatie aan de rand van de bebouwde kom van Kootwijkerbroek. Het uitgangspunt is dat er een nieuw kerkgebouw komt met ongeveer 800 zitplaatsen dat eventueel kan worden vergroot tot 1.200 zitplaatsen.