Gg Wierden op zoek naar ander kerkgebouw

De gereformeerde gemeente (gg) in Wierden is op zoek naar een ander kerkgebouw. Dat heeft scriba ouderling Jan Morsink desgevraagd bevestigd.

Het huidige pand is aan renovatie toe, zegt Morsink. „De pannen moeten vervangen worden. De buitenmuur is steens zonder isolatie. Bovendien is er een ruimteprobleem. Het gebouw is groot genoeg voor de ‘gewone’ kerkgangers, maar in de zomerperiode te klein om de 200 à 300 vakantiegangers op te vangen. Dan kerken we in de hervormde kapel in Wierden of in de hervormde kerk in Hoge Hexel. Dat waarderen we, maar het is niet ideaal.”

Gg Wierden, een kerkje aan de Vriezenveenseweg

De al langer bestaande plannen zijn in het openbaar gekomen door de ideeën voor de bouw van een nieuwe sporthal in Wierden. De kerkenraad denkt op dit moment aan de oude sporthal. „We willen ook de vakantiegasten kunnen opvangen. De bouw van een nieuwe kerk is voor ons geen optie, omdat die al gauw 1 miljoen euro kost. Zoveel geld hebben we niet. We willen een kerkzaal kunnen realiseren voor 150 mensen en een zaal ernaast voor nog eens 150 mensen die erbij getrokken kan worden. Er is inmiddels contact geweest met de burgerlijke gemeente, maar het is nog niet bekend wat het oplevert.”

De gg te Wierden is in 1980 geïnstitueerd en telt ongeveer 70 leden. Het kerkgebouw dateert uit 1918.