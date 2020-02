Gg Werkendam 100 jaar

De gereformeerde gemeente (gg) in Werkendam bestaat honderd jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt woensdag (19.00 uur) een herdenkingsbijeenkomst gehouden, zo meldt De Saambinder. Tijdens deze bijeenkomst wordt het herdenkingsboek ”Bethel in Werkendam” gepresenteerd. Hierin wordt „de kerkelijke geschiedenis van Werkendam weergegeven en wordt er aandacht geschonken aan hetgeen God in al die jaren heeft gewerkt in harten van jongeren en ouderen.” De prijs bedraagt 25 euro.

De gg Werkendam werd op 18 februari 1920 geïnstitueerd. De gemeente telt 902 belijdende en 897 doopleden. Predikant is ds. H. J. Agteresch.