Gg Spijkenisse neemt vernieuwde verenigingszaal in gebruik

De gereformeerde gemeente (gg) in Spijkenisse heeft recent haar vernieuwde verenigingszaal, keuken en bergruimte officieel weer in gebruik genomen.

„Het is niet alleen een mooie, maar ook een kerkelijke verenigingszaal geworden”, laat J. M. de Jonge namens de kerkenraad weten. „Kunstenaar Arie van der Spek uit Nieuw-Beijerland heeft ten behoeve van de wanden een vijftal ontwerpen beschikbaar gesteld waarin de gelijkenis van de zaaier wordt afgebeeld. Deze ontwerpen zijn via Dirk van Beest van Atelier Ceramique in Barendrecht op perspex gedrukt en door hem in lichtbakken geplaatst. Tegenover de ontwerpen zijn de corresponderende teksten uit Lukas 8 uitgesneden in stroken raamfolie met zandstraateffect.” Bijvoorbeeld: „En het andere viel op de goede aarde, en opgewassen zijnde, bracht het honderdvoudige vucht voort. En dat in de goede aarde valt, zijn dezen, die, het Woord gehoord hebbende, hetzelve in een eerlijk en goed hart bewaren, en in volstandigheid vruchten voortbrengen.”

Het kerkgebouw van de gg bevindt zich aan de Willemshoevelaan in Spijkenisse. De gemeente, die in 1963 werd geïnstitueerd, telt 88 belijdende leden en 45 doopleden. De gg te Spijkenisse heeft nooit een eigen predikant gehad.