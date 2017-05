Gg Leerdam 75 jaar: Het begon met Aangeenbrug

De latere predikant D. L. Aangeenbrug kan de grondlegger van de gereformeerde gemeente (gg) te Leerdam worden genoemd. In 1942 sloot hij zich met een groep Leerdamse medestanders aan bij het kerkverband. Dat is nu 75 jaar geleden.

De groep was afkomstig uit de christelijke gereformeerde kerk van Leerdam. „Aangeenbrug had een aantal keren het verzoek ingediend predikant te mogen worden, maar werd afgewezen. Ook had hij moeite met leerstellige punten. Dat deed hem besluiten met de kerkenraad en een groot deel van de gemeente aansluiting te zoeken bij de Gereformeerde Gemeenten. In 1945 werd hij door ds. G. H. Kersten bevestigd als predikant. In 1946 vertrok hij naar Dordrecht”, vertelt ds. J. Schipper, sinds 2014 predikant van de gg te Leerdam.

De gemeente kwam in het begin samen in het gehuurde gebouw Sealthiël in de Nieuwstraat. Later kocht de gg dat gebouw. Na de scheuring in 1953 bleven de gg en de gereformeerde gemeente in Nederland acht jaar lang samen gebruikmaken van het gebouw. Oud-ouderling M. de Bruin: „De ene maand had de ene groep vroeg dienst, de andere maand de andere. Dat was niet ideaal. Ds. A. Vergunst adviseerde ons: „Je kunt beter zelf een kerkgebouw regelen.” De gemeente kocht daarop een gebouw verderop aan de Nieuwstraat.”

In 1961 nam ds. A. Kok een beroep aan naar de gemeente. De Bruin: „Hij heeft op verschillende punten wat structuur aangebracht. Zo hadden veel leden van de gemeente nog geen belijdenis gedaan. Daar is hij achteraan gegaan. Verschillende oudere mensen hebben die jaren alsnog belijdenis des geloofs afgelegd. Hij was ook de man die pleitte voor oprichting van een reformatorisch school. In 1963 is toen de schoolvereniging opgericht. In 1969 werd de Calvijnschool geopend. Ds. Kok –zelf kinderloos– was een man die heel goed met kinderen kon opschieten.”

Na het vertrek van ds. Kok in 1965 bleef de gemeente 48 jaar vacant. „Tot 2014. Ds. M. Karens heeft een groot deel van die tijd als consulent veel voor de gemeente betekend.” Hij legde in 1999 ook de eerste steen van de Adullamkerk aan de Prins Mauritsstraat. De Bruin: „De kerk aan de Nieuwstraat werd te klein en het parkeren in het oude centrum werd steeds lastiger.”

In 2013 bracht de gemeente haar 249e beroep uit sinds het vertrek van ds. Aangeenbrug: op ds. Schipper. Die nam het beroep aan. Ds. Schipper: „De gemeente had me in 2002 ook beroepen. Dat beroep sprak me toen al erg aan. Ik was toen erg bezig met de geschiedenis van de 38-jarige kranke en in het kerkelijk jaarboek van de GG zag ik dat de gemeente bijna 38 jaar vacant was. Dat kwam zo op me af. Toch heb ik bedankt. Ook een jaar later heb ik dat gedaan, maar ik ben de gemeente nooit vergeten. In 2013 beriep de gemeente me weer. Toen durfde ik er niet meer onderuit te gaan. Al was het ingrijpend, omdat mijn vrouw kort daarvoor in mei 2013 was overleden. Zij ligt begraven in Dirksland.”

Gezelschappen

Een eenvoudige hechte gemeente in het midden van de GG, met veel familiebanden in de kerk, zo omschrijft ds. Schipper de gg van Leerdam. „De gemeente houdt van een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking. Dat heeft de gemeente altijd gestempeld; en nog, gelukkig.” De Bruin: „Leerdam en omgeving kende in het verleden veel gezelschappen. In deze regio zijn altijd veel thuislezers geweest.”

De Bruin: „De gemeente heeft jarenlang rond de 400 leden geschommeld. Vanaf 2010 zien we groei in de gemeente. Dat komt doordat ze voor een groot deel uit jonge gezinnen bestaat en door de overkomst van leden uit kerken om ons heen. Nu telt de gemeente ongeveer 600 leden.” In de Adullamkerk is de mogelijkheid aanwezig om nog een galerij aan te brengen.

Geschiedenis gg Leerdam te boek gesteld

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de gereformeerde gemeente (gg) in Leerdam verscheen het boek ”Een rots om in te wonen”. Het boek beschrijft de kerkgeschiedenis sinds de Reformatie en daarna de gebeurtenissen die voorafgingen aan het ontstaan van de gg. Gedetailleerd geeft het boek –onder redactie van ouderling L. J. van Belzen– de afgelopen 75 jaar weer. Het op 2 mei gepresenteerde boek bevat ook vier preken: van ds. Aangeenbrug, ds. Kok, consulent ds. M. Karens, en ds. Schipper. Het fotorijke boek is te bestellen door 20 euro over te maken naar NL81 RABO 0358421551 o.v.v. naam en adres (franco verzending). Voor de kinderen van de gemeente liet de kerkenraad een brochure samenstellen. Daarin staat op eenvoudige wijze de geschiedenis van de gemeente beschreven.

