Gg Hoogvliet wordt opgeheven

De gereformeerde gemeente (gg) te Hoogvliet wordt per november opgeheven.

Dat blijkt uit een verslag van de vergadering van de classis Rotterdam donderdag in De Saambinder. De leden van de gg te Hoogvliet stemden tijdens een ledenvergadering in met dit kerkenraadsbesluit.

Aanleiding is dat het ledental terugloopt en de ambten niet meer vervuld kunnen worden. De gemeente telde in 2019 57 leden en doopleden. De gemeente zal aansluiting zoeken bij de gg te Spijkenisse.

De gg te Hoogvliet is niet de eerste gereformeerde gemeente in de classis Rotterdam die de deuren sluit. De gemeente te Rotterdam-West sloot in 1998 de deuren nadat veel kerkgangers de stad uit verhuisden. In 2013 werd de gemeente te Hellevoetsluis, die op dat moment 23 (doop)leden telde, samengevoegd met Oostvoorne. Deze gemeente had in 2019 43 (doop)leden.

In 2014 sloot de reformatorische Ds. Jac. Koelmanschool in Hoogvliet de deuren vanwege een teruglopend leerlingental.