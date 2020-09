Gg Hoogvliet gaat samen met Spijkenisse

De gereformeerde gemeente (gg) in Hoogvliet houdt per 12 september op te bestaan. De gemeente wordt samengevoegd met die van Spijkenisse. Zaterdag om 15.00 uur houdt consulent ds. H. Brons de laatste dienst.

Aanleiding is dat het ledental terugloopt en de ambten niet meer kunnen worden vervuld. De gemeente telt op dit moment vijftig (doop)leden.

Hoogvliet is niet de eerste gg in de classis Rotterdam die haar deuren sluit. De gemeente van Rotterdam-West werd in 1998 opgeheven nadat veel kerkgangers de stad uit verhuisden. In 2013 werd de gemeente van Hellevoetsluis samengevoegd met die van Oostvoorne.

De gg te Hoogvliet is ontstaan vanuit die in Poortugaal. De eerste initiatieven dateren uit 1961 en 1962. Op 3 april 1963 vond de instituering tot zelfstandige gemeente plaats. Ds. L. Huisman ging in die dienst voor. De gemeente telde toen ruim 200 (doop)leden en groeide begin jaren zeventig verder uit tot 300 leden. In 1972 werd de huidige Bethlehemkerk aan de Baarsweg, met 328 zitplaatsen, in gebruik genomen. Ds. G. Schipaanboord bediende daarbij het Woord uit Lukas 2:15b: „Laat ons dan heengaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord, dat er geschied is…”

De gemeente heeft nooit een eigen predikant gehad. Er werden 140 beroepen uitgebracht, waarvan vanaf 1995 bijna 45 gezamenlijk met Spijkenisse.

In 1974 plaatste de firma W. N. de Jongh een nieuw orgel.

Het kerkgebouw wordt waarschijnlijk verkocht aan een projectontwikkelaar. Mogelijk wordt er een zorglocatie gebouwd.

Het orgel staat te koop.