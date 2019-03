Gg H-I-Ambacht kiest voor renovatie Petrakerk

De gereformeerde gemeente (gg) in Hendrik-Ido-Ambacht gaat definitief geen nieuwe kerk bouwen, maar de Petrakerk renoveren.

Dit heeft de kerkenraad bekendgemaakt aan de gemeenteleden, zo meldde D. J. Bal dinsdag namens de renovatiecommissie.

„Deze renovatie is nodig, om zo het gebouw toekomstbestendig te maken”, zegt ds. M. H. Schot, sinds september 2016 predikant van de gemeente.

De Petrakerk is al ruim tachtig jaar een begrip binnen Hendrik-Ido-Ambacht, geeft ds. Schot aan. „Sinds 1936 is onze gemeente te vinden in een gebouw op de huidige locatie aan de Kerkstraat.”

Het huidige kerkgebouw dateert uit 1973 en is dus ruim 45 jaar oud. „En dat merken we”, aldus de predikant. „De belangrijkste knelpunten zijn het slechte binnenklimaat en het achterstallige onderhoud. Sinds 2007 is alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd.”

Geen nieuwbouw

In de achterliggende jaren is de gemeente veel bezig geweest met het huisvestingsvraagstuk. Zo’n tien geleden viel het besluit al om één gemeente te blijven met één kerkgebouw. Vervolgens wilde ze een nieuw kerkgebouw gaan ontwikkelen op de locatie Margrietstraat en later op een perceel aan de Zuidwende. Beide plannen zijn uiteindelijk niet doorgegaan. Er is nu gekozen voor een renovatie, die in april van start gaat.

„Dit is echt nodig”, zegt ds. Schot. „De dakbedekking is niet meer goed, de hardhouten kozijnen zijn op sommige plaatsen verrot en er zijn problemen met de verwarming. Aan de buitenzijde gaan we daarom ook de dakbedekking vervangen, schilderen en de boeiboorden vervangen. Aan de binnenzijde van de kerk gaan we vloerverwarming aanbrengen, een luchtcirculatiesysteem installeren, de cv-installatie vervangen, beneden nieuwe banken plaatsen, de muren stucen en de consistorie uitbreiden.”

De predikant geeft aan dat het kerkgebouw belangrijk is voor zijn gemeente. „In dit kerkgebouw zijn we iedere zondag bij elkaar rond de geopende Bijbel. Dit is het belangrijkste doel van het gebouw. Daarnaast maken ook veel verenigingen gebruik van de zalen van de kerk.”

De gereformeerde gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht telt momenteel 1128 leden en 982 doopleden.

Lees ook:

Bouw nieuwe Petrakerk Hendrik-Ido-Ambacht gaat niet door (rd.nl, 21-12-2016)

Bouw kerk gg H-I-Ambacht start mogelijk binnen paar maanden (rd.nl, 28-10-2016)

Bouw nieuwe kerk gg Hendrik-Ido-Ambacht kan doorgaan (rd.nl, 26-10-2016)

Onvrede over komst gereformeerde gemeente HI-Ambacht blijft (rd.nl, 30-04-2016)

Nieuwe kerk Hendrik-Ido-Ambacht (rd.nl, 21-09-2010)