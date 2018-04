Gg Elspeet kerk tijdelijk in hervormde Dorpskerk

De kerkdiensten van de gereformeerde gemeente in Elspeet worden tijdelijk belegd in de hervormde Dorpskerk. Het aanvangstijdstip van de ochtenddienst is tijdelijk 11.30 uur in plaats van 10.00 uur. De avonddienst begint net als anders om 18.30 uur.

Aanleiding vormen werkzaamheden in het eigen kerkgebouw van de gemeente. In het bedehuis aan de Nachtegaalweg wordt onder andere de klimaatbeheersing verbeterd. Het oudste deel van het gebouw dateert uit 1919. In 1976 en 1993 werd de kerk uitgebreid.

De werkzaamheden moeten volgens planning eind juni zijn afgerond.