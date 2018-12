GG-classis Gouda stuurt brief door over kerkelijke verdeeldheid

De particuliere synode Noord-West van de Gereformeerde Gemeenten (GG) gaat zich buigen over een brief over kerkelijke eenheid en verdeeldheid.

Het schrijven is opgesteld door de kerkenraad van de gg in Stolwijk en eind oktober behandeld door de classis Gouda. Dat meldt het jongste nummer van het kerkelijk orgaan De Saambinder. Het is de bedoeling dat het stuk volgend najaar door de generale synode van de GG behandeld wordt.

In de brief vraagt de Stolwijkse kerkenraad om een gezamenlijke bidstond te beleggen, bij voorkeur samen met de kerken waarmee het deputaatschap kerkelijke eenheid in gesprek is. Daarin zou ruimte moeten zijn voor het belijden van gezamenlijke schuld vanwege verdeeldheid, het uitspreken van verlangen naar herstel en aan de Heere vragen om de weg naar eenheid te wijzen en te doen gaan. Ook stelt de kerkenraad voor dat het deputaatschap kerkelijke eenheid binnen de GG kan werken aan de bewustwording van de nood en schuld van verdeeldheid.

Volgens scriba J. J. Hoogerbrug van de gg Stolwijk vormt de studie van dr. M. Golverdingen naar kerkelijke verwikkelingen in het verleden in de GG de aanleiding voor de brief. „We hebben geprobeerd dit onderwerp via de kerkelijke weg aan de orde te stellen. We hebben geen rijtje met oplossingen. Het gaat erom dat we beseffen dat hier een grote zonde ligt. We moeten daar komen waar we die zonde kunnen belijden en dan zien wat de Heere doen wil.”

