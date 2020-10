Gg Capelle-West stuurt boek ds. Hoogerland rond: Schaamte over verdeeldheid

De kerkenraad van de gereformeerde gemeente (gg) te Capelle aan den IJssel-West heeft alle predikanten en studenten van zijn kerkverband en predikanten van „aanverwante kerken” het boekje ”Om vriend en broed’ren spreek ik nu” van ds. G. Hoogerland toegestuurd.

Ds. Hoogerland, predikant van de gereformeerde gemeente te Rotterdam-IJsselmonde, beschrijft in het eind vorig jaar uitgebrachte boekje de zonde en schuld van de kerkelijke verdeeldheid in de reformatorische gezindte.

Ds. G. Hoogerland roept op tot schuldbelijdenis om kerkelijke verdeeldheid

Het besluit om dit boekje breed met predikanten en studenten te delen is „door de nood gedreven”, schrijft voorzitter ouderling H. T. Groenendijk namens de kerkenraad van Capelle-West in de zaterdag verschenen kerkbode. „In een kerkenraadsvergadering hebben we het boekje besproken, en konden daarna niet meer overgaan tot de orde van de dag. Het is onze overtuiging dat alleen in een weg van beleving van de nood en het belijden van de schuld de verdeeldheid geheeld kan worden.”

Schaamte

In een begeleidende brief aan de predikanten en studenten schrijft de kerkenraad het boekje „met toenemende schaamte” te hebben gelezen. „Onze kerkenraad is er diep van overtuigd geraakt dat we de verdeeldheid van het ”lichaam van Christus” een lange reeks van jaren haast vanzelfsprekend hebben geaccepteerd, zonder erover in de schuld te komen. Door het aandachtig lezen en bespreken van voornoemd boekje voelt de kerkenraad zich nu gedrongen niet langer ledig toe te zien maar, kon het zijn onder de zegen des Heeren, de hand aan de ploeg te slaan. Daarom zenden we u dit boekje toe in de hoop dat u tot dezelfde conclusie komt als wij.”

Een deel van de „aanverwante kerken” –de Hersteld Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken (Bewaar het pand), de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland– moet het boekje nog krijgen, vanwege problemen met de voorraad.

Predikanten reageren op pleidooi ds. Hoogerland: Onze belijdenis belijdt één kerk

De kerkenraad van Capelle-West geeft in de brief aan de kerkelijke verdeeldheid als agendapunt bij de classis te willen inbrengen. „Hierbij hopen en bidden wij dat velen de schuld bij het gescheiden optrekken gevoelen, terwijl we al zo lang bidden of de Heere bijeen wil brengen wat bijeen hoort, zoals Christus tot Zijn vader bad: „opdat zij allen één zijn” (Joh. 17:20-23). Van harte hopen we dat u dit onderwerp ook tot een bespreekpunt op uw kerkenraads- en classisvergadering wilt maken.”

Activisme

De kerkenraad van de Capelse Moriakerk waarschuwt overigens voor „Jehu’s ijver” en een „onheilig activisme.” „Noodzakelijk is verootmoediging en gebed. Ook het gesprek met elkaar en met onder meer ambtsdragers van andere kerkverbanden kan zeer nuttig zijn, om karikaturen en misverstanden weg te nemen en zodoende de muren die tussen onze kerkverbanden staan gestaag af te breken.”

De kerkenraad denkt verder concreet aan ambtsdragersbijeenkomsten en gespreksgroepen met kerkelijke eenheid als thema. „In de hoop dat we de schuldvraag ten aanzien van kerkelijke verdeeldheid niet in de eerste plaats bij anderen zoeken, maar bij onszelf. En dat het besef ervan ons samen mag brengen aan Gods genadetroon.”

Ook de gemeenteleden van de Moriakerk kregen het boekje recent cadeau van de kerkenraad.