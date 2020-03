Gg Berkenwoude gaat nieuwe kerk bouwen

De gereformeerde gemeente (gg) in Berkenwoude gaat een nieuwe kerk bouwen. Het is de bedoeling om rond de zomervakantie te beginnen, deelt scriba Bram ter Harmsel mee.

Het huidige kerkgebouw is te klein geworden voor de gestadig groeiende gemeente en is al een paar keer uitgebreid, aldus Ter Harmsel. „In 2010 telde onze gemeente 390 leden, nu zijn het er 520. We hebben een jonge gemeente, die regelmatig aangevuld wordt door de komst van jonge gezinnen die van elders komen. De ene zaal die bij de kerkzaal aangetrokken kan worden, zit ’s zondags vol. Bovendien hebben we doordeweeks niet genoeg zaalruimte.”

Het huidige kerkgebouw. beeld Jaap Sinke

Een paar jaar geleden heeft de gemeente grond gekocht buiten het dorp, aan het Oosteinde. Daar komt de nieuwe kerk. Het bestemmingsplan is inmiddels gewijzigd. De kerkzaal krijgt bijna 500 zitplaatsen en is uit te breiden met 60 plaatsen. Het gebouw krijgt 5 zalen en er rondom komen ruim 70 parkeerplaatsen.

De gemeente bouwt naast de kerk een huis dat als pastorie dienst kan gaan doen. Misschien komt daarin de eerste predikant van de gemeente – die ruim honderd jaar bestaat.

Naar verwachting wordt het oude kerkgebouw met de grond eromheen verkocht aan een ontwikkelaar, wordt de kerk gesloopt en komen er woningen op dit perceel. De bestemming ervan is al gewijzigd.

