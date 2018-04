GG benoemen veldwerker voor Rotterdam

Het deputaatschap evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten (GG) heeft G. J. (Erik-Jan) Verbruggen (38) uit Dordrecht benoemd als veldwerker voor evangelisatiepost In de Gouwstraat te Rotterdam.

Verbruggen werkt sinds 2001 bij stichting De Vluchtheuvel, eerst als maatschappelijk werker en sinds 2008 als regiomanager. Voor twee dagen per week blijft hij aan De Vluchtheuvel verbonden. Verbruggen is ouderling in Dordrecht, is getrouwd en vader van vier kinderen. De benoeming gaat in juni in en geldt voor een periode van drie jaar.