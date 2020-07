GG benoemen J. Hakkenberg als veldwerker Leidsche Rijn

De classis Utrecht van de Gereformeerde Gemeenten heeft J. Hakkenberg (46) uit Ridderkerk benoemd als nieuwe veldwerker in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn.

De benoeming gaat per 1 oktober in, meldt de kerk op haar site.

Hakkenberg werkt bij Stichting Ontmoeting. De afgelopen jaren was hij veldwerker in Rotterdam. Daarnaast verleent hij al jaren via Stichting Volharding gevangenispastoraat in de Belgische gevangenis Merksplas. Eerder was hij diaken en gaf hij leiding aan jeugdwerk in de gereformeerde gemeente Ridderkerk-Slikkerveer.

Hakkenberg zal de bestaande evangelisatieactiviteiten voortzetten en verder uitbreiden. Ook gaat hij leiding geven aan het evangelisatiewerk in Leidsche Rijn.