GG benoemen evangelist voor Amsterdam

Het deputaatschap evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten heeft M. Vos (37) uit Nunspeet benoemd als evangelist voor de stad Amsterdam. De benoeming gaat in per maart 2020.

Dat maakte het deputaatschap dinsdag bekend.

Vanuit de Gereformeerde Gemeenten wordt sinds 1995 evangelisatiewerk verricht in en vanuit evangelisatiepost ”Bij Simon de Looier” in het centrum van Amsterdam. In 1998 werd G. Baan als vaste evangelist aan Amsterdam verbonden. Hij werd in 2001 opgevolgd door J. Krijgsman, die in april 2020 met pensioen zal gaan. Het evangelisatiewerk in Amsterdam wordt ondersteund door zo’n 100 vrijwilligers uit verschillende gemeenten.

Vos werkt sinds 2004 bij de Obadjaschool in Zwolle, de laatste drie jaar als teamleider. Als vrijwilliger is hij betrokken bij het evangelisatiewerk van de Gereformeerde Gemeenten in Leeuwarden. Vos is getrouwd en vader van vier kinderen.