Gg Beekbergen opent verenigingsgebouw De Akker

De gereformeerde gemeente te Beekbergen heeft zaterdag een nieuw verenigingsgebouw in gebruik genomen.

Na een korte toespraak van de plaatselijke predikant ds. A. Schreuder onthulden kinderen van de gemeente de naam van het zalencentrum: ”De Akker”. In de naamgeving ligt een verwijzing naar de geschiedenis van Ruth op de akker van Boaz en naar de gelijkenissen van het zaad en van de schat in de akker. Nu het verenigingsgebouw klaar is, zal begin 2020 het bestaande kerkgebouw (uit 1960) aan de Ruitersmolenweg worden gesloopt, waarna de bouw van de nieuwe kerk zal volgen. De nieuwe kerk gaat ongeveer 600 zitplaatsen tellen.