Gg Beekbergen krijgt nieuw kerkgebouw

De gereformeerde gemeente in Beekbergen heeft plannen ontwikkeld om een nieuwe kerk te bouwen. De gemeente kampt al langere tijd met ruimtegebrek. Vooral de zaalruimte en de parkeerruimte zijn beperkt. Eerder dit jaar kocht de gemeente een achter de kerk liggende sportschool met het daarbij bijbehorende parkeerterrein. De sportschool wordt binnenkort omgebouwd tot verenigingsgebouw, waarin zalen komen voor verenigingen, catechisaties, vergaderingen en condoleances. Daarna zal de huidige kerk, aan de Ruitersmolenweg in Beekbergen, worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebouw.

De nieuwe kerk –in de vorm van een achthoek– gaat ongeveer 600 zitplaatsen tellen, waarbij de mogelijkheid bestaat om in de toekomst een galerij van 150 zitplaatsen aan te brengen. Het nieuwe gebouw is ontworpen door vbk architecten in Beekbergen. Het huidige kerkgebouw dateert uit 1960.

De gereformeerde gemeente te Beekbergen telt zo’n 600 leden en doopleden en wordt sinds januari 2017 gediend door ds. A. Schreuder. Van 1996 tot 2001 diende hij de gemeente ook.

Eerdere predikanten die de gemeente van Beekbergen dienden waren ds. L. Blok, ds. J. Karels en ds. A. W. Verhoef.