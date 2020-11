Gg Alblasserdam: Erken als kerk schuld aan Joodse gemeenschap

De gereformeerde gemeente (gg) te Alblasserdam vraagt om kerkelijke schulderkenning aan de Joodse gemeenschap in relatie tot de Tweede Wereldoorlog.

De gemeente had daartoe een verzoek ingediend bij de classis Ridderkerk, zo blijkt uit het classisverslag van 3 oktober in het jongste nummer van De Saambinder. „Het is een gevoelig onderwerp en binnen onze gemeenten wordt er niet gelijk over gedacht”, aldus het verslag. „Het deputaatschap voor Israël heeft via de Israëlbode laten weten niet voor te zijn. Dit onderwerp leeft in de gemeenten en er zal iets met het verzoek van Alblasserdam gedaan moeten worden. De beantwoording van dit vraagstuk overstijgt de classis. De vergadering besluit het verzoek door te sturen naar de particuliere synode (met de vraag dit door te sturen naar de generale synode) en als een cc naar het deputaatschap voor Israël.”

Meerdere kerkverbanden belijden de komende weken schuld ten aanzien van het Joodse volk. Ds. C. Sonnevelt, predikant van de gg te Alblasserdam, betoogde zaterdag op de opiniepagina van het Reformatorisch Dagblad dat „de argumenten om af te zien van schuld belijden door kerken en christenen tegenover het Joodse volk niet steekhoudend zijn.”

Statenvertaling

Het classisverslag vermeldt daarnaast dat de gg te Hendrik-Ido-Ambacht een „gedachtewisseling” voorstelde „met betrekking tot de vereenvoudiging van de Nederlandse taal van de Statenvertaling, de belijdenisgeschriften, de formulieren en de catechisatieleerstof.” Dit punt „wordt in alle voorzichtigheid besproken. De gevoeligheid ervan is allen bekend. Toch is de nood groot en er treedt vervreemding op, met name onder onze jongeren. De classis wenst de eenheid te behouden. Het voorstel is om deze nood neer te leggen bij de particuliere synode en de kerkelijke weg te bewandelen. Tevens wordt dit verzoek als cc naar de commissie van de generale synode verzonden.”