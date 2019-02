Gezamenlijke regeling voor kerkelijk werkers GKV en NGK

Met ingang van 2019 is er een gezamenlijke arbeidsvoorwaardenregeling

voor kerkelijk werkers in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Dat meldde het tijdschrift OnderWeg vorige week. De regeling is tot stand gekomen na overleg van het Steunpunt KerkenWerk en de Nederlands gereformeerde Instelling Arbeidszaken met Luceo, de Vereniging van Kerkelijk Werkers. De regeling is per 1 februari definitief van kracht geworden en geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.