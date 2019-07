Gewonden door autobom kerk Syrië

Bij een aanslag met een autobom op een Syrische kerk in de stad Kamishli zijn donderdag verschillende gewonden gevallen. Dat meldde het Syrische staatspersbureau SANA donderdag.

De autobom ontplofte naast de Maagd Mariakerk in de overwegend christelijke wijk al-Wasta. In de kerk zaten op het moment van de explosie circa honderd mensen.

Diverse media spreken van zeven tot twaalf gewonden. Er zijn nog geen dodelijke slachtoffers gemeld.

Op foto’s is te zien hoe de autobom veel schade heeft aangericht. Diverse auto’s gingen in vlammen op en het vuur verspreidde zich naar naastgelegen gebouwen.

Een lokale christen zei tegen AsiaNews dat de gevolgen veel groter waren geweest wanneer de aanslagplegers zich niet hadden vergist in eindtijd van het avondgebed. Een paar minuten later zouden er tientallen extra slachtoffers zijn gevallen.

De Syrisch-Orthodoxe patriarch Ignatius Aphrem II Karim veroordeelde de bomaanslag als „een laffe terroristische daad om de situatie in het gebied te destabiliseren.”

Kamishli is de hoofdstad van de door de Koerden verklaarde autonome regio Noordoost-Syrië. De stad is voor een groot deel in handen van de Syrische Democratische Strijdkrachten en is de woonplaats van veel Assyrische christenen.

De aanslag was er een in een reeks in diverse plaatsen op donderdag in Noord-Syrië.