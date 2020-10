Gewicht sjekels gevonden uit periode Eerste Tempel

Bij een opgraving bij de Westelijke Muur in Jeruzalem hebben archeologen een gewicht van twee sjekels gevonden. Het object dateert uit de tijd van de Eerste Tempelperiode (1006-586 voor Chr.).

In deze periode was het gedurende het hele jaar door en zeker in tijden van pelgrimages druk aan de voet van de Tempelberg. Plaatselijke bewoners en pelgrims handelden om offers te kunnen brengen en om voedsel en andere producten te kopen. Een gewicht diende om hoeveelheden precies te kunnen afwegen.

Archeologen dr. Barak Monnickendam-Givon and Tehillah Lieberman zagen dat het gewicht rond van vorm is en een platte onderkant heeft. Op de bovenkant staat het gewicht gegraveerd met een Egyptisch symbool. Dat teken lijkt op de Griekse letter gamma: de afkorting van de eenheid ”sjekel”. De twee lijntjes ernaast duiden erop dat het gaat om een dubbele hoeveelheid, dus twee sjekels.

Een van de gebruiken was de jaarlijkse tempelbelasting van een halve sjekel. Het geld werd gebruikt voor offers en het onderhoud van de tempel.

Nauwkeurig

Uit eerdere vondsten bleek dat één sjekel 11,5 gram woog. Twee sjekels wogen dus 23 gram – dat is precies het gewicht van het nu gevonden object.

De archeologen concludeerden dat de nauwkeurigheid van het gewicht erop duidt dat de Israëlieten in de tijd van de Eerste Tempel beschikten over geavanceerde technische vaardigheden. Ook laat de vondst zien dat de bevolking grote waarde hechtte aan eerlijke handel in het oude Jeruzalem. De accuratesse van de gewichten speelde een belangrijke rol in het zaken doen.