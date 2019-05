Geweld tegen christenen India neemt toe

Geweld tegen Indiase christenen neemt steeds meer toe. In het eerste kwartaal van dit jaar werden ruim 215 incidenten gemeld, zo blijkt uit een dinsdag verschenen onderzoek van Open Doors.

Verschillende christelijke families werden door boze dorpsgenoten aangevallen. De christenen werden uit hun huis gesleept en in elkaar geslagen. Daarna werden hun huizen in brand gestoken.

„Doodsbedreigingen en mishandelingen op straat komen regelmatig voor”, meldde een lokale partner van Open Doors, een stichting die zich inzet voor vervolgde christenen. „Voorheen kwamen dit soort dingen vooral voor in dorpen waar geen politie aanwezig is en waar de dorpsoudsten het voor het zeggen hebben. Maar nu de politie onder invloed staat van de BJP (een hindoepartij, red.), komen dit soort incidenten ook steeds meer voor in de grotere dorpen en steden. Christenen die ervoor kiezen om te praten over hun geloof, lopen grote risico’s.”

In de eerste maanden van 2019 kwamen diverse meldingen binnen. Zeker elf christenen overleefden een poging tot moord, maar er werden ook twee moorden gemeld. Er raakten 45 christenen (levensgevaarlijk) gewond doordat ze werden aangevallen. In achttien kerken werden diensten verstoord of stopgezet. Elf kerken werden zwaar beschadigd. „Sinds deze aanvallen neemt het aantal kerkgangers sterk af”, vertelt een andere partner van Open Doors uit Oost-India.

In een dorp in die regio viel een groep van dertig mensen het huis van een pastor binnen. De aanvallers sloegen hem in elkaar en bedreigden de christelijke gemeenschap. Ze zouden al hun huizen platbranden als de christenen aangifte deden bij de politie.

India steeg in acht jaar tijd van plek 32 naar plek 10 op de ranglijst christenvervolging van Open Doors.