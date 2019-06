Gevallen van misbruik Taizé openbaar

Binnen de oecumenische gemeenschap Taizé in Frankrijk hebben drie broeders tussen 1950 en 1980 minimaal vijf jongeren seksueel misbruikt.

Dat maakte broeder Alois, prior van de gemeenschap in Bourgondië, dinsdagavond „met grote droefheid” bekend, meldt Kerknet. Twee van de broeders zijn niet meer in leven. De prior benadrukte dat de gemeenschap steeds alles in het werk heeft gesteld om de integriteit van de jongeren die een bezoek brengen, te beschermen. Sinds 2010 zijn er richtlijnen van kracht en is er een meldpunt voor misbruik.

Daags na de berichtgeving uit Taizé, meldde de Britse omroep BBC de arrestatie van Naasón Joaquín García, de leider van de Mexicaanse religieuze organisatie ”Het licht der wereld”. García werd in de Verenigde Staten aangehouden op verdenking van mensenhandel, kindermisbruik en andere strafbare feiten. Zijn organisatie zou naar eigen zeggen wereldwijd meer dan vijf miljoen mensen hebben gedoopt.