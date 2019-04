Getroffen kerk Sri Lanka vergeeft daders

De voorganger van de door een aanslag getroffen Sionskerk in het Srilankaanse Batticaloa zegt de daders te vergeven.

In een videoboodschap van zendingsorganisatie The Life reageert ds. Roshan Mahesan op de aanslag in zijn kerk begin vorige week, onderdeel van een serie bloedige aanslagen in Sri Lanka. Het geweld in de Sionskerk kostte het leven van zeker 28 kerkgangers, onder wie 14 kinderen.

„We zijn gekwetst en boos”, zegt ds. Mahesan in de video, „maar als voorganger van de Sionskerk, met de hele gemeente en iedere getroffen familie, zeggen wij tegen de zelfmoordterrorist en tegen de groep die hem stuurde: Wij houden van je en vergeven je. Want wij geloven in de Heere Jezus Christus. Hij zei aan het kruis: „Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen.” Wij, die de voetstappen van Jezus Christus volgen, vragen de Heere om deze mensen te vergeven.”

„Wij zijn allen verloren, maar Jezus kwam in deze wereld om de verlorenen te zoeken en te vinden”, zegt de voorganger. „Mensen in deze wereld zijn verloren en wijzen het Evangelie af. Wij tonen hen die in de duisternis zijn het licht van Jezus Christus. Alleen in Jezus is onze Hoop.”

Ds. Mahesan bedankt gelovigen wereldwijd voor hun steun. „Ieder woord dat u spreekt, brengt zo veel troost en kracht. Wij zullen standvastig blijven en het doel voortzetten dat de Heere met ons leven heeft.”

Contrast

In verschillende media klinkt inmiddels de vraag waarom de aanslagen in Sri Lanka naar verhouding zo weinig aandacht krijgen. „Vergeleken met geweld tegen moslims wordt geweld tegen christenen een beetje weggemoffeld”, stelde theoloog Stefan Paas eind vorige week in het Financieele Dagblad. Socioloog Gabriël van den Brink zegt in hetzelfde artikel: „Zelfs na Sri Lanka beredeneren we de gebeurtenis te veel vanuit zelfbeschuldiging en denken we te ruim mee met de daders. Maar we reageren verontwaardigd als mensen christelijke waarden willen uitdragen of verdedigen. Dat is onzinnig en eenzijdig. Ik noem het progressief fundamentalisme.”

De ombudsman van de Volkskrant, Jean-Pierre Geelen, reflecteerde op het „forse contrast” in zijn krant tussen de aandacht voor de aanslagen op moskeeën in Christchurch en het geweld in Sri Lanka. „Bij Christchurch zagen we voor het eerst het gewelddadige gezicht van de ”alt right”-beweging”, schrijft hij. „Sri Lanka was niet minder afschrikwekkend, maar vertoonde wel een bekender patroon: moslimterroristen die zich opblazen te midden van ongelovigen, christenen, sjiieten of westerlingen. Nieuws is wat nieuw en onbekend is, dat was dit helaas minder.”