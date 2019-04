„Gestolen Bijbel uit VS teruggevonden in Leiden”

Een Bijbel die in de jaren ’90 is gestolen uit een bibliotheek in het Amerikaanse Pittsburgh, is opgedoken in het American Pilgrim Museum in Leiden. Dat meldt de NOS.

De directeur van het Leidse museum, Jeremy Bangs, kocht het boek van een respectabel antiquariaat in de VS. „Ik ging ervan uit dat het uit een nalatenschap kwam.” Hij betaalde er „meer dan duizend euro” voor. Het museum toont boeken die werden gelezen door de vroege kolonisten in de VS die een tijdje in Leiden woonden.

Via de Amerikaanse ambassade is het boek inmiddels weer terug in de VS.