Gesprek over jubileum Synode van Dordrecht

Nederlandse kerken en organisaties buigen zich donderdag over de vraag hoe ze samen of afzonderlijk aandacht gaan besteden aan de 400e verjaardag van de synode van Dordrecht (1618-1619).

Ze doen dat op uitnodiging van het internationale platform Refo500. Aan het overleg doen vertegenwoordigers mee van onder meer de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, vereniging Protestants Nederland, de Nationale Synode en de gemeente Dordrecht. De bedoeling is om ideeën en plannen uit te wisselen en zo mogelijk samen te werken, aldus Refo500.

Van november 1618 tot mei 1619 vond in de stad Dordrecht de eerste internationale gereformeerde synode plaats. De vergadering leverde een drietal documenten op: de Dordtse Leerregels, de Dordtse kerkorde en –in 1637– de Statenvertaling.

Vooral dit najaar staan er bijeenkomsten gepland rond de herdenking van 400 jaar synode van Dordrecht. Zo schenken sprekers uit de Hersteld Hervormde Kerk, de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de Christelijke Gereformeerde Kerken op 17 november in het Wartburg College in Dordrecht aandacht aan de betekenis van de synode. ’s Avonds is er een herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk van Dordrecht. De Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis –ook op 17 november– staat eveneens in het teken van het jubileum.