Gespannen situatie in Pakistan na vrijspraak Bibi

Betogers hebben donderdag voor de tweede dag op rij wegen geblokkeerd in Pakistan. Ze zijn kwaad omdat de christin Asia Bibi door het hooggerechtshof is vrijgesproken.

Bibi zit sinds bijna negen jaar gevangen omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd tijdens een ruzie met buren.

Het hooggerechtshof oordeelde woensdag dat Bibi moet worden vrijgelaten. Die uitspraak leidde tot verdeeldheid in de Pakistaanse samenleving. De radicale islamitische TLP-partij mobiliseerde haar aanhang om te protesteren tegen de uitspraak.

Pakistaanse juristen zijn hun leven niet zeker na gewaagde uitspraak hof

Groepen betogers blokkeerden donderdag wegen in grote steden als Karachi, Lahore, Islamabad en Peshawar. Zo’n 200 aanhangers van de TLP-partij hadden in Karachi op twee plekken een grote tent op de weg geplaatst waarin ze luisterden naar toespraken. Een TLP-spreker riep zijn aanhangers op om nieuwe vuren te ontsteken als de politie in brand gestoken banden en andere objecten zou blussen.

Premier Khan stelde woensdagavond in een toespraak op televisie dat zijn regering zal optreden tegen langdurige blokkades. „Ik roep jullie op om de staat niet te dwingen in actie te komen”, waarschuwde hij betogers. Scholen en universiteiten in de provincie Punjab waren donderdag in verband met de protesten gesloten.

De langslepende zaak-Bibi

Vrijdag na het wekelijkse gebed in moskeeën bereiken de protesten naar verwachting een hoogtepunt. De dag is door de radicale moslimpartij TLP uitgeroepen tot nationale dag van protest.

De vrijspraak van de Pakistaanse christen Asia Bibi heeft buiten Pakistan geleid tot opgetogen reacties. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International spreekt van een „belangrijke uitspraak” en een „grote overwinning voor religieuze tolerantie in Pakistan.”

Hof Pakistan: Geen doodstraf voor christin Asia Bibi

Ook Amnesty vindt dat godslasteringswetten niet mogen worden ingezet om religieuze minderheden te vervolgen „De blasfemiewetten op basis waarvan Bibi en anderen zijn veroordeeld, moeten worden ingetrokken”, aldus de organisatie.