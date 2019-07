Gertrude de Regt vertrekt bij JBGG

Gertrude de Regt vertrekt als jeugdwerkadviseur bij de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG). Dat meldt de Jeugdbond op zijn Facebookpagina.

De Regt vertrekt vanwege een nieuwe baan, meldt ze donderdag desgevraagd. Vanaf het nieuwe schooljaar gaat ze aan de slag bij het Hoornbeeck College in Gouda, als docent aan de opleiding welzijn. Ze zal er sociaal-agogische vakken –zoals pedagogiek– en muzisch-creatieve vakken –zoals beeldende vorming en vertelkunst– gaan doceren.

Haar nieuwe baan sluit goed aan bij haar ervaring, zegt De Regt. „Als jeugdwerkadviseur en toeruster voor de opvoeding was ik veel bezig met pedagogiek en bijvoorbeeld vertelcursussen. Daarnaast werkte ik voor mijn tijd bij de Jeugdbond als groepsleerkracht op de basisschool.”

De Regt werkt in september, als zij afzwaait, zeventien jaar bij JBGG. „Dat is best een lange tijd. Er waren regelmatig nieuwe uitdagingen, maar tegelijk doe je bepaalde dingen al zeventien jaar. Op een gegeven moment is het goed om een nieuwe stap te zetten.”

De Regt (51) werkte als jeugdwerkadviseur -12 bij de jongerenorganisatie en tevens als coördinator opvoedingstoerusting bij het deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs van de Gereformeerde Gemeenten. De Jeugdbond heeft een vacature online geplaatst voor deze taken.