Gerrit Bos (83) raakt zijn tekeningen van kerken niet kwijt

Het stof van de verhuizing is nog niet helemaal gedaald, in het appartement van Gerrit en Ina Bos in Ameide. Hier en daar staan onuitgepakte dozen en tegen de muur leunt een rijtje reproducties.

Bos (83) en zijn vrouw zijn kleiner gaan wonen. Van een uit de kluiten gewassen woning in Goudriaan verkasten ze vorige maand naar een appartementencomplex met uitzicht op de weiden van Ameide. Dat kleiner wonen gaat niet vanzelf, verzucht het echtpaar. Bos: „We stonden niet te trappelen. Onze woning was een eigen creatie. Maar het werd te groot.” Zijn vrouw vertelt dat ze in het dorp voorzieningen miste.

Verhuizen betekent voor het echtpaar dus vooral loslaten. Dat geldt ook voor de pentekeningen van kerken en historische gebouwen die Bos in de loop van de jaren verzamelde. Dit voorjaar zette hij er een vijftal van op Marktplaats. Onder meer een dorpsgezicht van ”Langerack”, de Gentse Sint-Baafs en de Grote Kerk van Breda. Voor ‘Breda’ is helaas geen plek meer, zegt hij spijtig. Zo’n grote lijst moet je van een afstandje kunnen bekijken en dat lukt nu eenmaal niet „in deze gangetjes” van het nieuwe appartement.

Bos begon in de jaren zeventig met verzamelen. Als hij in binnen- of buitenland een mooie kerk bezocht, probeerde hij in een winkel een tekening van het gebouw te bemachtigen. In Aken. In Praag. In Veere en in Vlissingen. Tussen de 30 en 35 in totaal. „Tot mijn vrouw zei: Nu is het wel genoeg. Het hele huis hangt vol pentekeningen.”

Gebouwen die de eeuwen trotseren, hun torens als een vingerwijzing naar boven, bewondert hij. Als voormalig mededirecteur van Timmerfabriek Gebrs. Bos heeft hij meer dan gewone belangstelling voor het interieur, in het bijzonder de kerkbanken. Toch gaat zijn hart vooral uit naar wat er in de kerk gebeurt. „Waar de gemeente aanwezig is en het Woord opengaat, daar is God aanwezig.” Iedere zondag is hij met zijn vrouw in de plaatselijke hervormde gemeente te vinden.

De advertenties op Marktplaats zijn inmiddels verlopen. Bos kon zijn schatten niet slijten. Jongeren zien er niets in, ouderen kopen meestal niet via Marktplaats, denkt hij. De kerken verhuisden allemaal mee. De mooiste exemplaren kregen een plek in de hal. Een deel zit nog in een doos.

Het echtpaar kijkt wat vertwijfeld naar de lijsten op de grond die ook nog op een plaatsje wachten. „Haal Titus maar eens tevoorschijn”, zegt Bos tegen zijn vrouw. Het liefst zouden ze de afbeelding van Rembrandts jongste zoon boven de bank hangen. „Nee, daar komen boekenplanken”, wijst zij. „Daar past deze echt niet bij.” Haar man: „Dat is mijn frustratie.”

Hij zet een verhuisdoos op tafel en begint erin te rommelen. Het ene na het andere voorwerp duikt op. Tegels van aardewerk, gekalligrafeerde teksten en tekeningen in een houten omlijsting. Krantenpapier eraf en uitstallen maar. Ook de Marktplaatstekeningen komen nu boven water, zoals de Sint-Jan van Maastricht en de Koepelkerk van Smilde.

„Dit zijn meest reproducties van pentekeningen”, vertelt Bos. „Een klein aantal is origineel. Die hebben meer waarde, al zijn reproducties niet te onderscheiden van originele exemplaren.” De eettafel ligt al een eind vol. Hij vervolgt: „We zijn van driehonderd vierkante meter naar minder dan honderd vierkante meter gegaan. Dus er is al zoveel weg. Daar moet je aan wennen. Dat waaraan je het meest gehecht bent, houd je.”

Maar voorlopig hoeft er gelukkig niets de deur uit. Dat de handel op Marktplaats niet lekker loopt, heeft zo zijn voordelen.

Wie, wat, waar

Verkoper: Gerrit Bos

Woonplaats: Ameide

Voorwerp: pentekeningen van kerken

Prijs: 25 tot 40 euro per stuk

Te koop sinds: 18 juni 2019

Religie op Marktplaats

In de zomerserie Religie op Marktplaats gaat de kerkredactie op zoek naar christelijke voorwerpen die te koop staan op Marktplaats.nl. Deel 2.