Gereformeerden op één lijn met Rome over rechtvaardiging

Gereformeerde kerken wereldwijd ondertekenen woensdag in het Duitse Wittenberg een gemeenschappelijke verklaring over een van de kernpunten van de Reformatie, de rechtvaardigingsleer. In 1999 ondertekende Lutheranen en rooms-katholieken reeds een gezamenlijke verklaring hier over. Dat meldde de Duitse nieuwsdienst Idea afgelopen vrijdag.

Het besluit van de gereformeerde kerken werd eind vorige week genomen tijdens een meerdaagse assemblee van de World Communion of Reformed Churches (WCRC). Deze Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken is in Leipzig bijeen. Er zijn afgevaardigden uit ruim honderd landen aanwezig. De WCRC kwam in 2010 tot stand als fusie van twee belangrijke gereformeerde oecumenische kerkfamilies, de Reformed Ecumenical Council (Gereformeerde Oecumenische Raad, REC/GOR) en de World Alliance of Reformed Churches (Wereldbond van Hervormde en Gereformeerde Kerken, WARC). De WCRC telt momenteel 225 lidkerken met in totaal rond de 85 miljoen leden.

De Zuid-Afrikaanse theoloog Jerry Pillay, voorzitter van de WCRC, zal woensdag tijdens een oecumenische dienst in Lutherstad Wittenberg namens de WCRC de bewuste handtekening zetten. In een welkomstpreek in de Nicolaïkerk in Leipzig had Pillay al gezegd dat christenen geroepen zijn om de eenheid met elkaar te zoeken. „De kerk kan niet met de vinger naar de wereld wijzen, als zij niet eerst zelf orde op zaken stelt.” Pillay hoopte dat christenen nu dichter bij eenheid zouden komen. „Allen op die manier laat de kerk een sterk karakter zien, geloofwaardigheid en integriteit in verkondiging en getuigenis.”

De rechtvaardigingsleer vormde voor kerkhervormer Luther de kern van zijn theologie en gaat over de vraag of de mens door goede werken zalig wordt of dat de zaligheid alleen door genade kan worden verworven.

Het leerstuk van de rechtvaardiging leidde in de zestiende eeuw tot de Reformatie. In zowel protestantse als rooms-katholieke kring groeide in de tweede helft van de vorige eeuw steeds meer overeenstemming over de rechtvaardiging door het geloof, In 1999 ondertekenden Lutheranen en rooms-katholieken gezamenlijk een verklaring. Daarin stond dat mensen alleen uit genade en niet op grond van verdiensten door God worden aangenomen.

De huidige geschillen met Rome gaan na woensdag niet meer over de leer van de rechtvaardiging maar over de visie op de kerk, het sacrament en de persoon van de paus, aldus de WCRC.