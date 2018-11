Gereformeerde kerk Zwijndrecht verhuist naar Boomgaardkerk

Met ingang van 1 november heeft de gereformeerde kerk Zwijndrecht en omstreken een nieuw onderkomen gevonden. De gemeente behoort tot de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), een klein kerkverband dat is voortgekomen uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV).

De zondagse erediensten hebben sinds 4 november plaats in de Boomgaardkerk te Heerjansdam. Vanwege de groei van het aantal bezoekers werd de plaats van samenkomst in het Zwijndrechtse Develsteincollege te klein. Predikant van de gemeente is ds. L. Heres.

De Boomgaardkerk is eigendom van de protestantse gemeente (pg) Heerjansdam/Vijfhoek, maar zij belegt er geen zondagse diensten. Wel hebben er verschillende doordeweekse activiteiten plaats.

De protestantse gemeente heeft aangegeven dat ze graag wil meewerken aan het instandhouden van de oorspronkelijke functie van het gebouw. Wederzijds is de hoop uitgesproken dat de verhuur voor de lange termijn zal zijn. Aanvangstijden van de diensten op zondag zijn 9.30 en 16.30 uur.

Behalve de Boomgaardkerk bezit de protestantse gemeente Heerjansdam/Vijfhoek twee kerkgebouwen: de Dorpskerk en de Kijfhoekkerk. Deze zijn beide nog in gebruik voor de eredienst.