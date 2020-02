Gereformeerde kerk Harderwijk e.o. gaat verhuizen

Na een periode van bijna drie jaar gaat de gereformeerde kerk Harderwijk e.o. haar kerkgebouw aan de Beetsstraat 17 in Harderwijk verlaten. Het gebouw moet plaats maken voor woningen. Afgelopen zondagmiddag werd er voor het laatst een kerkdienst gehouden.

Met ingang van aanstaande zondag worden de diensten gehouden in het gebouw van Centrum de Zin aan de Stationslaan 32 in Harderwijk. De aanvangstijden van de kerkdiensten blijven ongewijzigd: 9.30 uur en 16.30 uur. Op de derde zondag van de maand is er een avonddienst in plaats van een middagdienst.

Behalve de kerkdiensten zullen ook de andere gemeenteactiviteiten zoveel mogelijk in het gebouw aan de Stationslaan plaatsvinden.

De gereformeerde kerk Harderwijk e.o. behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), dat is ontstaan vanuit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). De kerkdiensten worden bezocht door mensen uit Biddinghuizen, Ermelo, Harderwijk, Lelystad, Nijkerk, Putten en Zeewolde.

Centrum De Zin is van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NBP. De vereniging is verbonden aan de landelijke vereniging van Vrijzinnigen Nederland.