Gereformeerde kerk Bellingwolde wordt gesloopt

Het voormalige gereformeerde kerkgebouw Rehoboth in het Groningse Bellingwolde gaat tegen de vlakte, meldt RTV Westerwolde. Sinds de federatie van de (in 1893 geïnstitueerde) gereformeerde kerk en de hervormde gemeente in 1996 hebben de diensten in de hervormde middeleeuwse Magnuskerk plaats. Rehoboth werd verbouwd tot een zaal met keuken waarin vergaderingen werden gehouden.

De sloop van de kerk vindt plaats in de meivakantie, zodat de naast de kerk gelegen christelijke school er geen last van heeft. De gereformeerde pastorie naast Rehoboth blijft overeind en wordt door de protestantse gemeente verhuurd.