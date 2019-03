Gereformeerde Ichthuskerk Tholen wil uitbreiden

De gereformeerde Ichthuskerk aan de Doelweg te Tholen wil de kerkzaal uitbreiden.

Dat meldt ze op haar website. De uitbreiding is aangevraagd bij de gemeente Tholen. In de aanvraag is meegenomen dat er eventueel een aanbouw kan worden gemaakt op de plaats waar nu de garage van het naastgelegen aangekochte huis staat. Ook het inrichten van de zolder als verblijfsruimte voor vergaderingen en kindernevendiensten is in de aanvraag verwerkt.

De huidige kerkzaal telt ongeveer 225 zitplaatsen. Door de verbouwing komen er circa dertig plaatsen bij en komt er een grotere centrale plek in de kerkzaal voor speciale gelegenheden.