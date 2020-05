Gereformeerde Gemeenten starten nieuwe evangelisatiecursus

Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten (EVGG) komt met een nieuwe cursus: ”Leer de Bijbel kennen”. De evangelisatiecursus is vanaf eind juni ook online te volgen.

Het was de bedoeling om de cursus te introduceren tijdens de landelijke evangelisatiedag van de Gereformeerde Gemeenten op 21 maart, maar die ging vanwege de coronacrisis niet door. Een online versie stond al op de planning. Vanwege de toename in digitaal werken is dat project behoorlijk naar voren gehaald.

Proef

„We hopen dat de mondelinge cursus spoedig weer gegeven kan worden”, zegt Gijsbert Geijtenbeek, algemeen secretaris van EVGG. „Het is het mooiste als mensen rechtstreeks met elkaar over het Evangelie spreken. Anderzijds biedt ook de online versie voordelen. Beide versies kunnen elkaar versterken.”

De nieuwe cursus heeft een jaar proefgedraaid in de gereformeerde gemeenten in Houten, Krimpen aan den IJssel, Merksem en Ridderkerk. Daar voldeed hij goed, aldus Geijtenbeek. „Het is fijn als niet-kerkelijk betrokken mensen die meer van de Bijbel willen weten, worden meegenomen door gemeenteleden.”

Het gaat om een laagdrempelige cursus van vijf avonden. Op de eerste bijeenkomst staat de Bijbel centraal, vervolgens gaat het over God, over Jezus en over wat er gebeurt als mensen over Jezus horen. De afsluitende les staat in het teken van persoonlijke toepassing: wie is God voor ons? Op de website van Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten staat een film waarin deelnemers aan de cursus te Houten hun mening geven.

basiscursus

om het document te tonen en ververs dan de pagina. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Geijtenbeek hoopt dat de cursus „een opmaat is naar verdiepend contact.” Hij vindt het belangrijk om relaties aan te gaan en te onderhouden. „Wij kunnen geen mensen bekeren, maar goede relaties maken het mogelijk om te praten over de wezenlijke dingen van het leven.”

Evangelisatiepost

Op dit moment zijn de evangelisatieposten van de Gereformeerde Gemeenten gesloten, maar men probeert op allerlei manieren contact te houden. „Dat gebeurt in Alkmaar door maaltijden klaar te maken. Die kunnen worden afgehaald, waarbij er dan kort contact is. In Scheveningen heeft de leiding het rek met folders buitengezet. De vakken moeten opvallend vaak worden bijgevuld”, aldus Geijtenbeek.

De EVGG heeft vijf kaarten met bemoedigende Bijbelteksten laten maken, onder andere met de woorden ”Wees in geen ding bezorgd”. „Ze zijn online gezet en duizenden keren bekeken”, zegt de algemeen secretaris.

Er is ook een folder over het thema ”Alles onder controle”. „Hierin wordt ingegaan op de vraag wat de Heere met deze pandemie te zeggen heeft. Juist in deze tijd moet de kerk met haar boodschap van zonde en genade van zich laten horen.”

Die boodschap wil EVGG ook uitdragen door de themamap 2020 voor de vakantiebijbelclub. Het thema is ”God is erbij”, met Jozef als centraal persoon. Geijtenbeek begrijpt dat het onzeker is of de vakantiebijbelweken in de zomervakantie doorgang zullen vinden.

Geijtenbeek wijst op het verschijnen van de eerste twee deeltjes van de serie ”Bijbelverhalen voor jou”, geschreven door Jos Kardol en geïllustreerd door Julia Visser, die in 2018 een illustratiewedstrijd van het Reformatorisch Dagblad won. Het is de bedoeling dat de serie in totaal twintig deeltjes gaat tellen.

„We merken dat de eenvoudigste kinderbijbels best moeilijk zijn voor kinderen die geen Bijbelkennis hebben”, zegt Geijtenbeek, „ Ze missen de basiskennis. Deze deeltjes zijn vooral voor hen bedoeld.”