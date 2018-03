De landelijke evangelisatiedag van de Gereformeerde Gemeenten vond dit jaar voor het eerst plaats in het Hoornbeeck College in Amersfoort. Thema van de bijeenkomst deze zaterdag was: ”Evangelisatie: optie of opdracht?”

Ds. M. Joosse ging in zijn lezing nader op het thema in. J. Polder sprak over de vraag: „Hoe bereik je hoger opgeleiden?” Verder waren er workshops, onder meer over het organiseren van een vakantiebijbelclub en het omgaan met moslims en vluchtelingen.